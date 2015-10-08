Водители смогут отказаться от дополнительной страховки к ОСАГО

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Добровольные полисы, купленные вместе с ОСАГО, можно будет вернуть в течение пяти дней после заключения договора. Такое послабление для автомобилистов ввел Российский союз автостраховщиков.

Однако расторгнуть договор можно будет только в том случае, если с клиентом за это время не произошло страхового события.

Генеральный директор "Росгосстраха" Дмитрий Маркаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что деньги за страховку будут возвращать в полном объеме.

"Росгосстрах ввел "период охлаждения" еще в январе этого года. Остро стоящая проблема так называемых навязанных услуг привела к тому, что мы предложили своим клиентам спокойно подумать про дополнительную страховку. Пять дней – достаточный срок, чтобы решить, нужно ли им это страхование.

Человек в течение пяти дней приходит в страховую компанию, пишет договор о расторжении и в течение 10 дней ему будут возвращены деньги в полном объеме. Но здесь есть один нюанс. Даже в эти пять дней услуга ему оказывается, поскольку он находится под защитой страховой компании", – пояснил он.

Как пишет "Коммерсантъ", изначально Центробанк предлагал установить "период охлаждения" в размере 14 дней, но согласился с версией РСА.

Издание отмечает, что этот пятидневный период будет применим к договорам со сроком действия не менее 30 дней.

Отметим, полисы ОСАГО теперь продаются в кредит. Некоторые страховые готовы предоставить клиентам целевой микрозайм на срок от двух до шести месяцев.

Напомним, российские автовладельцы с 1 октября могут заключить новый договор ОСАГО, оформив электронный полис (Е-полис). Ранее, начиная с 1 июля текущего года, Е-полис можно было оформить в формате пролонгации уже действующего договора обязательного автострахования.