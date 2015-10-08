В ГИБДД Зеленограда выстроилась очередь за номерами серии "ВОР"

В Зеленограде зафиксирован небывалый спрос на регистрацию автомобилей

Столичная Госавтоинспекция отмечает высокий спрос на регистрацию автомобилей в Зеленограде, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам сотрудников ГИБДД, такого ажиотажа еще не было. На днях в этот округ направили госномера серии "В***ОР 777", их распределяли в порядке электронной очереди.

Инспекторы предположили, что именно за этими номерами водители и приходят, причем приезжают в том числе и те, кто живет далеко от Зеленограда.

По мнению инспекторов, эстетическая привлекательность таких номеров сомнительна, причем не исключено, что эти машины будут проверяться на дорогах столицы более тщательно.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о том, чтобы "красивые" автомобильные номера продавать на электронных аукционах. Автор инициативы, депутат Госдумы Александр Шерин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что деньги от продажи таких номеров будут пополнять дорожные фонды регионов.

"Основная мысль законопроекта в том, что простые номера будут выдаваться за внесение обычной государственной пошлины. А те номера, которые сегодня реализуются на теневом рынке, должны продаваться на электронных аукционах, как во многих странах мира.

Человек, который собирается приобрести автомобиль в течение полугода, заходит на сайт государственных услуг, регистрируется, вносит определенную сумму – начальный стартовый капитал от номера. Номер получит тот, кто в течение суток больше денег положил на счет. Мы предполагаем, что эти деньги пополнят дорожный фонд субъектов РФ", – пояснил он.