На шоссе Энтузиастов загорелся автомобиль

В субботу, 8 февраля, на шоссе Энтузиастов во время движения загорелся автомобиль BMW. Машина выгорела дотла, и восстановлению не подлежит, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам водителя, он увидел, что из-под капота внезапно повалил дым. Автомобилист экстренно остановился и попытался сбить пламя. Но огонь уже перекинулся в салон автомобиля. В итоге машина выгорела практически дотла. Восстановлению она не подлежит.

Потушили автомобиль прибывшие пожарные. Вероятной причиной возгорания могла стать неисправность в электропроводке автомобиля.