Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля 2014, 13:42

Транспорт

На шоссе Энтузиастов загорелся автомобиль

На шоссе Энтузиастов загорелся автомобиль

В субботу, 8 февраля, на шоссе Энтузиастов во время движения загорелся автомобиль BMW. Машина выгорела дотла, и восстановлению не подлежит, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам водителя, он увидел, что из-под капота внезапно повалил дым. Автомобилист экстренно остановился и попытался сбить пламя. Но огонь уже перекинулся в салон автомобиля. В итоге машина выгорела практически дотла. Восстановлению она не подлежит.

Потушили автомобиль прибывшие пожарные. Вероятной причиной возгорания могла стать неисправность в электропроводке автомобиля.

автомобили пожары шоссе Энтузиастов чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика