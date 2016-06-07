Форма поиска по сайту

07 июня 2016, 16:25

Транспорт

Водителей просят быть внимательными на дорогах

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Столичных водителей просят более внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В Москве идет дождь, ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

"Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах", – говорится в сообщении "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).

Неблагоприятные климатические условия могут сказаться на затруднении в движении. Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Вторник станет самым холодным днем недели

Ранее областной МЧС предупредил о возможных заморозках в ночь на среду, 8 июня. Столбики термометров могут опуститься до -2... -4 градусов.

По прогнозам синоптиков, до конца недели температура повысится, однако не сильно, ожидается +10 градусов ночью и +18 градусов в дневное время, также вероятны дожди. Уже на следующей неделе температура воздуха составит от +20 градусов.

автомобили синоптики ЦОДД прогнозы пдд

