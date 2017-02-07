Водитель из Люберец решил самостоятельно наказывать нарушителей ПДД

Ролик, на котором житель Люберец врезался в маршрутку, выехавшую на перекресток на красный свет, вызвал споры в Сети, передает телеканал "Москва 24". Водитель Евгений Каменев известен в интернете тем, что принципиально не уступает дорогу нарушителям. Из-за этого автовладельца прозвали "санитаром леса".

Как рассказал сам водитель, он влетел в микроавтобус ненамеренно. Маршрутку, выезжая на перекресток, он сначала не заметил, поэтому затормозил слишком поздно.

Обычно Евгений не пропускает нарушителей на дорогах, и считает, что его примеру должны следовать другие автовладельцы. Принципиальное поведение на дорогах часто приводит к авариям, но формально водитель в них не виноват.

Автоюристы с такой принципиальностью на дорогах не согласны. По мнению Антона Круглякова, движение всегда сопровождается мелкими нарушениями, а автовладельцы не должны устраивать самосуд на трассах. Подобное поведение может обернуться серьезными проблемами с законом.

Пользователи в сети ролик с маршруткой тоже не одобряют, некоторые не верят, что водитель пытался тормозить. Как рассказал телеканалу житель Люберец Ярослав Башун, возмущает то, что в случае с микроавтобусом Каменев рисковал жизнями и здоровьем его пассажиров. Многие комментаторы в интернете выразили свое возмущение гораздо жестче.

"Санитар леса" заявил, что не боится недоброжелателей на дороге и в серьезные конфликты не попадал.

Ролики со своими "уроками" для нарушителей он выкладывает в сеть, но денег видеоканал водителю не приносит. Он говорит, что заработал в интернете не больше 100 долларов, а на восстановление автомобиля после аварий тратит сотни тысяч рублей.