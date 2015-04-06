Сотрудники ГИБДД перестанут заниматься выдачей "красивых номеров"

Инспекторы больше не смогут продавать "красивые" номера

Сотрудники московской ГИБДД больше не будут заниматься распределением автомобильных регистрационных номеров. В начале марта инспекция запустила в столице электронную программу, которая отвечает за выдачу госзнаков, передает телеканал "Москва 24".

Программу еще назвали антикоррупционной, поскольку она лишает возможности нечистых на руку госавтоинспекторов зарабатывать на продаже номеров с красивой комбинацией букв и цифр.

Как сообщил в интервью "Российской газете" начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко, с 10 марта программа работает во всех подразделениях госавтоинспекции столицы. "Инспектор никак не может повлиять или угадать, какой номер будет присвоен тому или иному автомобилю. Программа назначила, он выдал соответствующий регистрационный знак", - добавил Коваленко.

По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, введение электронной системы назначения номеров не приведет к значительным изменениям. "Я сожалею, что власти отказались от идеи аукционной продажи "красивых" номеров, отказались легализовать этот рынок. На такие номера есть спрос, и удовлетворить его можно либо рыночными методами, либо коррупционными", - пояснил Похмелкин M24.ru.

Он добавил, что новая программа все равно будет выдавать номера в порядке очередности, а контролировать движение очереди продолжат люди. "Не исключено, что коррупционная цепочка станет длиннее, но то, что она сохранится, для меня никаких сомнений не вызывает", - заключил глава Движения автомобилистов.

Как ранее сообщил Виктор Коваленко, регистрационных знаков для автомобилей с кодом "777" в столице хватит еще на 5 лет. По его словам, помимо новых номеров существуют также высвобождаемые госзнаки старых серий. "Например, автовладелец списал машину в утиль или продал ее за границу. Эти номера поступают обратно в оборот", - сказал Коваленко.