Бумажные ПТС перестанут выдавать в России с 1 июля

Фото: Агентство "Москва"

Бумажные паспорта транспортных средств перестанут выдавать в России с 1 июля. Об этом сообщает "Российская газета".

На смену бумажным документам придут электронные. Систему электронных ПТС введут во всех государствах-членах Евразийского экономического союза. В электронном паспорте будет указываться, где застрахован автомобиль, попадал ли он в аварии и где ремонтировался.

Как рассказал директор департамента научно-технической деятельности АО "Электронный паспорт" Борис Ионов, электронный ПТС позволит узнать полную историю автомобиля на протяжении всего жизненного цикла с момента выпуска в обращение на территории Евразийского экономического союза вплоть до утилизации.