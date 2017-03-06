Новый светофор установят на Ленинградском проспекте

Новый светофор появится в ближайшее время на пересечении улицы Алабяна и Ленинградского проспекта, передает телеканал "Москва 24". Предложение поступило из центра организации дорожного движения (ЦОДД). В тестовом режиме светофор проработает 2–3 месяца.

По новой схеме поворот из правого ряда с улицы Алабяна в центр будет разрешен всегда за счет постоянно горящей стрелки. При этом полоса будет отделена отбойником. А вот левый ряд для проезда к развороту будет регулироваться. Зеленый свет будет загораться в тот момент, когда стоит движение по дублеру Ленинградки в сторону центра.

Аналогичное решение со светофором в прошлом году применили на съезде с ТТК на Ленинградский проспект в область. Казалось бы, пересечение двух бессветофорных магистралей. как можно пробку на них убрать светофором ? Пример ТТК и Ленинградки показал, что заторы можно убрать за счет разделения потоков и увеличения количества полос, считает заместитель руководителя ЦОДД Андрей Мухортиков.

По его словам, там повысилась безопасность и пропускная способность с ТТК в обе стороны. "Здесь будет примерно то же. Единственное отличие, что с выезда с ТТК три полосы, а здесь полос будет только две", – пояснил Мухортиков.

Изменения ожидают автолюбителей уже в ближайшее время. В тестовом режиме светофор и выделенка поработают 2–3 месяца. Если по оценке специалистов все пройдет удачно, это уже будет не эксперимент, а утвержденная схема движения.