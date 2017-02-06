Форма поиска по сайту

06 февраля 2017, 13:02

Транспорт

"Почта России" сотрудничает со следствием по делу о порче служебных машин

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Почта России" передала правоохранительным органам все собранные материалы по делу о противоправных действий с автотранспортом подразделения EMS, сообщает Агентство "Москва".

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия по фактам вандализма и кражи служебных машин, стоящих на балансе подразделения EMS "Почта России". Со стоянки в Подмосковье исчезли или были разукомплектованы более 200 автомобилей.

В организации отметили, что вся техника, находящаяся на данный момент на автостоянке в подмосковном Видном, прошла оценку независимыми экспертами и будет реализована в соответствии с действующим законодательством.

