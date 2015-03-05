Московские власти определили 220 мест для автомоек и шиномонтажа

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Столичные власти определили 220 мест для автомоек и шиномонтажа. Москомархитектура разработала проект схемы размещения этих объектов, рассказали M24.ru в пресс-службе Москомархитектуры. Руководитель департамента торговли Алексей Немерюк пояснил M24.ru, что пилот может быть запущен уже этой весной. По его словам, департамент рассматривает два варианта передачи автомоек и шиномонтажа бизнесу: город либо сам поставит легковозводимые конструкции для этих объектов и сдаст его "под ключ" арендаторам, либо сами предприниматели будут заниматься строительством, соблюдая требования властей.

"Весной проведем пилот, к лету будет решение, успешен он или нет. В пилоте будет участвовать один-два объекта, этого хватит, чтобы понять заинтересованность бизнеса", - отметил Немерюк. По его словам, сейчас заняться таким видом бизнеса непросто: необходимо построить капитальное сооружение или гараж. По его словам, по новой схеме можно будет использовать легковозводимые конструкции. "Предлагаем перейти к формату легких конструкций, которые применяются в Европе. Для наших климатических условий это подойдет", - отметил Немерюк. Чиновник пояснил, что новые требования существенно удешевят стоимость объекта. Он отметил, что "некапитальное сооружение стоит около 5 миллионов", стоимость же капитального строения чиновник не уточнил, отметив, что она "намного выше".

Немерюк сказал, что по новой схеме бизнесу предложат либо свободные земельные участки, либо с готовыми мойками. По его словам, окончательное решение будет принято после того, как пройдет пилот по установке "под ключ" обычных киосков. "Если бизнес и общественность позитивно отреагируют ну эту инициативу, и мы увидим, что бюджетные затраты на установку киосков окупаются, то по новой схеме размещения автомойки и шиномонтажи тоже поставит город", - сказал Немерюк.

В Москомархитектуре M24.ru сообщили, что в проекте новой схемы размещения автомоек и шиномонтажей - 220 объектов. Однако конкретные адреса ведомство пока не называет. Напомним, схему размещения нестационарных автомоек и шиномонтажей комитет по архитектуре начал разрабатывать летом прошлого года. Согласно техзаданию, максимальная площадь автомойки составит 100 квадратных метров, шиномонтажа – 25 квадратных метров. Мойка должна будет иметь замкнутый цикл водооборота, возможность подключения к электросетям, парковку и обеспечение транспортного обслуживания объекта.

В транспортном комплексе одобрили нестационарные автомойки. Однако, как пояснил собеседник M24.ru, при выборе места размещении объектов "должно быть учтено количество транспорта, прибывающего на мойку, наличие сети общественного транспорта, организация въездов и выездов, а также наличие парковки за пределами улично-дорожной сети".

В прошлом году в Москве проходил масштабный проект по сносу самовольных автомоек. Среди них были как капитальные, так и некапитальные объекты. Порядка 300 автомоек были признаны незаконными. После этого мэр поручил разработать схему размещения автосервисов и шиномонтажей. После утверждения схемы они будут выставлены на открытые торги. Напомним, что уже в марте департамент торговли планирует также провести пилотный проект и разместить в центре города обычные киоски нового типа. Их построит город, а затем отдаст в аренду бизнесу на пять лет. Объекты разыграют на аукционе. Киоски, принадлежащие городу, появятся дополнительно к уже имеющимся ларькам. Павильоны будут сделаны по единому проекту и будут соответствовать городскому дизайну. Киоски будут выдаваться "под ключ" со всем необходимым торговым и холодильным оборудованием, с полным подключением к городским коммуникациям. Таким образом, практически сразу после заключения договора арендатор сможет начать торговлю, что упрощает ведение бизнеса. Стартовая цена выставленных на торги киосков в среднем составит 930 тысяч — 1 миллион рублей за киоск площадью 6 квадратных метров и 3 миллиона рублей за мини-маркет площадью 100 – 150 квадратных метров.



Член президиума московского отделения "Опоры России" Александр Жарков рассказал, что в Москве сейчас наблюдается недостаток шиномонтажей и автомоек. Он подчеркнул, что в прошлом году в городе было снесено более 300 таких объектов, которые решением правительства Москвы были признаны построенными самовольно. “Важно, чтобы предприниматели участвовали в подборе новых мест для будущих автомоек и шиномонтажей. Там должно быть удобное расположение, которое бы обеспечивало приток клиентов”, - пояснил эксперт.

По мнению Жаркова, городу выгодно, чтобы бизнес сам на свои деньги возводил новые объекты по обслуживанию автомобилей. “В нынешней экономической ситуации город не должен тратить свои деньги на строительство объектов для бизнеса. Но если предприниматели будут сами возводить автомойки и шиномонтажи, то окупаемость этого проекта составит приблизительно 5-10 лет. Это значит, что сроки аренды мест должны быть не менее 10 лет, а лучше больше. Иначе предприниматели могут не окупить вложенные ими средства. Бизнесу важно иметь стабильные условия работы, чтобы развиваться”.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отметил, что сегодня этот бизнес довольно закрытый. “Помыть машину в Москве в среднем стоит от 500 рублей. Всего в столице порядка 3,8 миллионов легковых автомобилей. Если исходить из теории, что обычно автомобиль моют раз в месяц, то примерный оборот средств в этом бизнесе составляет 1.9 миллиардов рублей в месяц. Дальше эта сумма делится в разных долях между игроками на рынке”, - рассчитал эксперт.

Бизнес-омбудсмен столицы Михаил Вышегородцев согласен, что держать автомойки и шиномонтажи - высокоприбыльное предприятие. “Ко мне обращались предприниматели, которые хотят открыть мойку, и спрашивали, когда Москомархитектура разработает проект по их размещению, чтобы успеть во время принять участие в аукционе”, - говорит бизнес-омбудсмен. Вышегородцев уверен, что конкуренция за право аренды площадок для моек или уже готовых построенных объектов “под ключ” среди предпринимателей будет очень высокой вне зависимости от формата, выбранного городом.

Марина Курганская, Анастасия Мальцева