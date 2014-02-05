В Москве самыми угоняемыми стали автомобили марки "ВАЗ"

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году "ВАЗ", Mazda, Mitsubishi и Toyota стали самыми угоняемыми в Москве автомобильными марками.

Всего за прошлый год было совершено более 11, 4 тысяч преступлений (раскрыто более 1,1 тысячи), связанных с незаконным завладением транспортными средствами.

В топ-10 самых популярных у угонщиков машин впервые попали Land Rover и Hyundai, при этом рейтинг покинули Mercedes и Kia. Кроме того, в городе стали заметно реже угонять Honda, а чаще - "ГАЗ".

Как пишет газета "Коммерсант", наибольший интерес представляют те марки авто, модели которых пользуются наибольшим успехом на рынке, угонять машину могут как на продажу, так и на запчасти.

Один из факторов, влияющих на уровень угонов, - высокая популярность страхования по КАСКО. Стоит отметить, что количество угонов по некоторым маркам уменьшилось в связи с выходом новых моделей: угонщики пока не научились с ними работать.

