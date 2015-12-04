Наличие полисов ОСАГО начнут проверять с помощью дорожных камер

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Автоматическая проверка наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации начнется в начале 2016 года, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Проект стартует в Москве и Казани, а затем распространится на всю страну. Соответствующие договоренности между РСА и ГИБДД уже достигнуты, передает Агентство "Москва".

Система предполагает автоматическую проверку наличия полиса у владельцев авто, проезжающих мимо камер фото- и видеофиксации. Если в базе АИС РСА, к которой имеет доступ ГИБДД, не будет обнаружена информация о наличии полиса, штраф будет сформирован и направлен автовладельцу автоматически, причем ровно столько раз, сколько он будет проезжать мимо камер.

В первую очередь проверять будут автомобили, нарушающие ПДД, например, не соблюдающие скоростной режим или проезжающие на запрещающий сигнал светофора. При этом автовладельцам, оформившим страховой полис менее пяти дней назад, штрафы не будут приходить. Такой срок отводится страховым компаниям для внесения информации о полисе в базу АИС РСА.

Как изменилась стоимость ОСАГО

Любой сотрудник Госавтоинспекции может провести проверку и сам, зайдя в базу АИС РСА или запросив информацию по выделенному каналу. По словам Юргенса, проект актуален из-за роста числа поддельных полисов. Только во втором полугодии текущего года их количество возросло в два раза, а в некоторых регионах составляет до 10 процентов от общего числа полисов ОСАГО.

Использование поддельного полиса ОСАГО грозит наказанием вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

Напомним, страховка ОСАГО может стать дороже для водителей, которые нарушают правила дорожного движения. С такой инициативой выступил Центробанк. В докладе ЦБ говорится, что расчет страховки ОСАГО будет напрямую зависеть от того, привлекался ли водитель к административной ответственности за нарушение ПДД или нет.

Сейчас цена полиса зависит от возраста и стажа водителя, мощности автомобиля и от региона, в котором он используется. За безаварийную езду водителям также дается скидка 50 процентов за десять лет. Помимо этого, цена страховки может быть значительно увеличена за вождение в пьяном виде, сообщение заведомо ложных сведений или бегство с места ДТП.

В апреле ЦБ увеличил тариф по ОСАГО в среднем на 40 процентов. В настоящее время страховой тариф для легкового автомобиля составляет 3432-4118 рублей. С этого же месяца выплаты по ущербу жизни и здоровью увечились с 160 до 500 тысяч рублей.