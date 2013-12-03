Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря 2013, 16:06

Происшествия

В ВАО грабитель украл из машины сумку с деньгами

Фото: ИТАР-ТАСС

На востоке Москвы грабитель украл из автомобиля сумку с крупной суммой денег, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным полиции, неизвестный разбил стекло автомобиля на пересечении Салтыковской и Каскадной улиц. Мужчина схватил сумку с крупной суммой денег и скрылся на черной машине.

Ссылки по теме

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая должна установить марку скрывшегося автомобиля. В Москве введен в действие план "Перехват".

Отметим, что это не первое ограбление в округе за последние дни. Утром 2 декабря из машины на востоке Москвы неизвестные похитили сумку с 340 тысячами рублей. Тогда преступник скрылся на автомобиле Mazda.

Сайты по теме

автомобили полиция ограбление криминал Перехват

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика