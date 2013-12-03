В ВАО грабитель украл из машины сумку с деньгами

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На востоке Москвы грабитель украл из автомобиля сумку с крупной суммой денег, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным полиции, неизвестный разбил стекло автомобиля на пересечении Салтыковской и Каскадной улиц. Мужчина схватил сумку с крупной суммой денег и скрылся на черной машине.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая должна установить марку скрывшегося автомобиля. В Москве введен в действие план "Перехват".

Отметим, что это не первое ограбление в округе за последние дни. Утром 2 декабря из машины на востоке Москвы неизвестные похитили сумку с 340 тысячами рублей. Тогда преступник скрылся на автомобиле Mazda.