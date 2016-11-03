Москвичи стали реже покупать пикапы

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Спрос на пикапы в Москве упал на 14,3 процента в 2016 году, сообщает "Автостат Инфо".

За три квартала 2016 года на столичном рынке было реализовано лишь 764 новых автомобиля класса пикапов, из которых на иномарки пришлось 550 единиц (меньше, чем в прошлом году, на 22,4 процента), 214 – на отечественную продукцию (больше на 17,6 процента).

В частности, в этом году москвичи купили 265 пикапов Toyota Hilux (больше на 43,2 процента, чем в прошлому году), а также 151 авто Mitsubishi L200 (на 54,2 процента меньше) и 100 пикапов WIS 2349 (+58,7%). За тот же период объем продаж автомобилей Volkswagen Amarok в Москве вырос на 86,3 процента (до 95 единиц), спрос на UAZ Pickup, наоборот, сократился на 21 процент (продано 79 авто).

Ранее аналитики "Автостат Инфо" сообщали, что в России за три квартала 2016 года было продано 8255 пикапов. Спад рынка в годовом выражении составил 8 процентов.

По словам представителя аналитического агентства "Автостат" Азата Тимерханова, в ближайшее время в России ожидается рост спроса на на легковые автомобили с пробегом. Автодилеры стали активнее осваивать это направление. В тройку лидеров по продажам входят Lada, Toyota и Nissan. В интервью радио "Москва FM" Тимерханов отметил, что сейчас на рынке подержанных машин преобладают 3–5-летние иномарки.