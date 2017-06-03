Почему страховщики могут не возместить ущерб, нанесенный авто при урагане

Пока часть москвичей начали срочно распродавать автомобили, поврежденные в результате урагана, владельцы премиальных машин пытаются получить возмещение ущерба от страховых компаний. Сколько времени занимает процедура и какие документы могут потребовать страховщики,а главное – почему они могут оказать в выплатах, выяснил телеканал "Москва 24".

Владельцы автомобилей собирают стопки документов для страховщиков и судов. Повреждения от упавших деревьев и других предметов на своих машинах многие сняли сразу же после урагана. Помимо этого необходимо было вызывать сотрудников ГИБДД, страховщиков, представителей управляющей компании, ответственной за территорию. Список дополняют справка из метеобюро, подтверждающая факт стихийного бедствия, а также профессиональная оценка полученного ущерба. Некоторые автовладельцы сообщили, что им придется заплатить за ремонт порядка 700 тысяч рублей.

Наличие всех нужных бумаг позволит добиваться возмещения полученного ущерба, правда, только если у владельца авто оформлен полис КАСКО. По ОСАГО страховые компании ущерб не возмещают. Даже по суду добиться выплаты будет крайне сложно.

Как рассказал юрист Тимур Маршани, если по договору имущественного страхования транспортное средство не было застраховано в установленном законом порядке не были предусмотрены условия по выплате связанные со стихийными бедствиями, страховщик имеет все основания отказать в урегулировании данного убытка и полностью отказаться от признания данного события происшествия страховым случаем.

Эксперты рекомендуют в страховой договор включать пункт "покрытие ущерба от падения предметов". Но даже если полис не у автовладельца не подходит для получения страховой выплаты, оценщика на место происшествия нужно вызывать обязательно. Специалист поможет не прогадать на ремонте в автосервисе, а также даст документы для суда, если они необходимы.