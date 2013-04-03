Машину из Санкт-Петербурга в Москву можно будет перевезти на поезде

Перевозка автомобилей из Москвы в Санкт-Петербург будет популярна

Личный автомобиль можно будет перевезти из Санкт-Петербурга в Москву и обратно на поезде. Федеральная пассажирская компания, дочернее предприятие "РЖД", уже в июне этого года планирует запустить между двумя городами специальные поезда. В будущем такая транспортировка возможна и между другими городами страны, рассказал в эфире "Москва FM" коммерческий директор одной из российских туристических компаний Иван Цепков.

"Для городов России - это пилотный проект. Если он будет признана успешным, то можно рассматривать и какие-то другие города. Но это отдаленная перспектива", - рассказал Цепков.

Сейчас поезда с автомобилевозами курсируют по маршруту из Москвы в Хельсинки и обратно. За перевозку авто нужно заплатить 450 евро, при этом покупка билета в одну сторону запрещена, а еще пассажир должен купить билет для себя. Многим такое путешествие не по карману. Во сколько обойдется транспортировка машины на новом маршруте пока неизвестно.

"Если цена будет высокой – то все равно будет спрос. Отдых подобного рода очень популярен. Я думаю, что желающих заплатить такую сумму будет достаточно", - считает Цепков.

Для такой поездки на автомобиль оформляется стандартная страховка. Как правило, она включена в стоимость билета. Ответственность за сохранность машины несет компания "РЖД".