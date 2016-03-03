В феврале 1200 водителей успели вернуть автомобили до эвакуации

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Автомобилисты успели вернуть до начала движения эвакуатора более 1,2 тысячи автомобилей за февраль 2016 года, передает "Агентство Москва" со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию.

"Более 1,2 тысячи автомобилей было возвращено владельцам в феврале 2016 года на месте нарушения до начала движения эвакуатора. Им были только выписаны протоколы о нарушении, – сообщили в учреждении.

Водителей будут уведомлять об эвакуации круглосуточно

Тем не менее, 11 тысяч автомобилей все же отправили на специализированные стоянки в прошедшем месяце. Также в феврале выявили свыше 40 тысяч нарушений правил остановки и стоянки средствами фотовидеофиксации и более 2,5 тысячи нарушений на общественном транспорте.

Работа парковочных инспекторов изредка сопровождается конфликтами с горожанами. Так, летом прошлого года на Бутырском Валу произошел инцидент между водителем автомобиля Mercedes и сотрудниками АМПП, которые эвакуировали его авто за нарушение правил стоянки. Мужчина утверждал, что машина принадлежит ему, однако так и не предъявил соответствующие документы. При этом он запрыгнул на платформу эвакуатора, попытался снять колесные захваты и после неудачи проник в автомобиль и заперся изнутри

В прошлом году власти начали отправлять инспекторов на курсы по этике, а работников штрафстоянок научат поведению в конфликтных ситуациях. Сотрудников АМПП обучают культуре речи, этике делового общения при разговоре с гражданами, речевым формулам общения (что можно говорить, а что нельзя), культуре невербального общения, этике поведения в конфликтной ситуации, языку жестов, а также тому, как быстро "считать" информацию о гражданине.