Автомобили подорожают с начала 2017 года – СМИ

Цены на автомобили начнут расти в начале 2017 года, сообщает газета "Комменсантъ" со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, рост цен составит минимум четыре-пять процентов.

Повышение цен на 44 процента за последние два года не помогло автопроизводителям отыграть убытки из-за резкого падения курса рубля, поэтому новое подорожание неизбежно.

Представитель одного из крупнейших дилеров, заявил, что концерны с нового года закладывают рост цен в среднем на 10-15 процентов. При этом, производители иногда будут сбрасывать стоимость автомобилей во время акций. В "Автоспеццентре" готовятся к росту цен в среднем на пять-семь процентов.

Скидок в конце года на рынке не предвидится, полагают в отрасли. Акции проведут лишь те концерны, у которых переполнены склады. Новогодние спецпредложения пообещали в Kia, а в Nissan сообщили, что "сохранили рыночное позиционирование".

Еще одной причиной роста цен станет внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, она станет обязательной к установке на всех авто с новым одобрением типа транспортного средства (ОТТС) с 2017 года. Стоимость затрат на систему составляет от шести миллионов рублей на модель, при этом она разнится в зависимости от способов установки. Некоторые производители подтвердили, что заложат новые расходы в цену автомобилей. Например, на АвтоВАЗе заявили, что в текущих рыночных условиях и с учетом финансовой ситуации "не могут позволить использование ЭРА-ГЛОНАСС на Lada Kalina, Granta и Largus без влияния на розничные цены".