Константин Цыганков рассказал о программе льготного автокредитования

В России стартовала программа льготного автокредитования. Коснется она только тех машин, стоимость которых не превышает одного миллиона рублей, при этом автомобиль должен производится в России, передает телеканал "Москва 24".

В списке есть продукция "АвтоВАЗа" и ульяновские внедорожники, а также некоторые иномарки, которые собираются в нашей стране. Максимальный срок займа – три года. При этом первоначальный взнос должен быть не меньше 30% от стоимости автомобиля.

Подобная мера способна оживить российский авторынок, считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков. "Вы можете получить кредит по ставке: ставка банка минус две трети ключевой ставки Центробанка. То есть скидка составит 9,33 процента. Машина при этом должна подпадать под условия: автомобиль должен быть произведен в 2015 году, не раньше", – отметил Цыганков.

По словам обозревателя, прошлые программы помогли оживить рынок и дали стимул для развития, потому что кредиты на авто довольно дорогие, и не каждый может позволить себе купить импортную машину. Благодаря льготному кредитованию отечественные автомобили станут доступнее. По предварительным оценкам экспертов, до конца года в России по этой программе могут купить до 200 тысяч машин.

На программу льготного автокредитования возлагает большие надежды и дилерское сообщество.

"Мы надеемся, что в отличие от 2014 года программа себя оправдает. В планах на 2015 год – реализация порядка 250 тысяч дополнительных автомобилей за полгода действия программы льготного автокредитования", – сообщил M24.ru зампредседателя правления группы компаний "АвтоСпецЦентр" Валерий Макаев.

По его мнению, автолюбители в первую очередь будут отдавать предпочтение новым бюджетным авто и иномаркам с пробегом и только потом – отечественному автопрому.

По словам некоторых экспертов, ограничение суммы кредита может существенно снизить эффективность этой меры. "Ограничение стоимости автомобиля, который может участвовать в программе, одним миллионом рублей фактически оставит за ее рамками весь обширный сегмент кроссоверов, который является одним из столпов российского авторынка", – пояснила директор дилерского центра Hyundai Рольф Алтуфьево Мария Малинская.