"Делимобиль" может разрешить поездки до Большой бетонки

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пользователям системы городского каршеринга "Делимобиль" могут разрешить выезжать до Московского большого кольца. Об этом Агентству "Москва" сообщил гендиректор компании Станислав Грошов.

"Пока мы не планируем делать какие-то специальные условия для дачников, единственное, что мы можем, – это расширить зону, где можно передвигаться до Большого бетонного кольца ближе к наступлению теплой погоды, тогда дачники смогут ездить туда, так как большое количество дач находится за Малым бетонным кольцом. Это в перспективе весны - примерно в апреле-мае", - сказал Грошов.

По его словам, сейчас "Делимобиль" позволяет клиентам выезжать на арендуемых машинах до Малого бетонного кольца, но просит возвращать их внутри МКАД.

"Это сделано для того, чтобы увеличить концентрацию автомобилей на 1 квадратный километр, чтобы дойти до автомобиля можно было в течении 15 минут. Это сделано, чтобы автомобилем могли воспользоваться большее количество людей, потому что если человек уедет в маленький город, где проживает маленькое количество людей, вряд ли им воспользуется много людей", - пояснил Грошов.

Ранее m24.ru сообщало, что столичная система каршеринга пополнилась 200 новыми машинами оператора "Делимобиль". Таким образом, общий парк арендных авто вырос до 500. Кроме того, к системе каршеринга месяц назад присоединился оператор Car5.

"Москва в цифрах": Машина на час

Планируется, что к концу 2016 года для москвичей станут доступны 1500 машин Hyundai Solaris. А к апрелю пользователи уже получат возможность оставлять отзывы о поездках в арендных авто в мобильном приложении оператора городского каршеринга "Делимобиль".

Предполагается, что весной пользователи системы смогут совершать поездки на арендных машинах внутри Большого бетонного кольца (трасса А108). Оператор также рассматривает возможность оснастить авто навигаторами и точками доступа Wi-Fi.

По данным на ноябрь прошлого года, за время работы системы каршеринга москвичами было совершено более 10,5 тысячи поездок.