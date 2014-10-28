Новый лоукостер "Аэрофлота" начнет продажу билетов в ноябре

Фото: M24.ru

Новый лоукостер "Аэрофлота" - компания "Бюджетный перевозчик" - начнет продажу билетов с 1 ноября. Первый рейс компании отправится 17 ноября из аэропорта Внуково, сообщает Агентство "Москва".

"Бюджетный перевозчик" будет летать на двух Boeing 737-800. Еще два таких самолета поступят в распоряжение компании до конца года.

Напомним, "Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет", 100% компании принадлежит "Аэрофлоту". Под каким названием новый перевозчик будет выполнять полеты, пока неизвестно.

"Добролет" приостановил перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании.

Власти Евросоюза объяснили свое решение тем, что компания на эксклюзивной основе выполняла полеты в Крым, присоединение которого к России западные государства считают незаконным.