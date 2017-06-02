Американские ВМС получили самый дорогой авианосец в мире

ВМС США приняли на вооружение самый дорогой авианосец в мире – Gerald R. Ford, сообщается на официальном сайте Военно-морских сил Штатов.

Корабль с двумя атомными реакторами может нести около 75 самолетов и более 4 тысяч человек экипажа, водоизмещение – почти 100 тысяч тонн. Вооружен "Джеральд Форд" ЗРК Sea Sparrow. Назван авианосец был в честь 38-го президента, который служил на флоте во время Второй Мировой войны.

Судно обошлось США в 13 миллиардов долларов, оно считается самым дорогим военным кораблем в мире. Строительство началось в 2009 году, а планировали закончить в 2014-м, но сроки переносили из-за неполадок в оборудовании. Gerald R. Ford сменит на посту Enterprise – авианосец, прослуживший около 50 лет.