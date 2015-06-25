Самолеты не могут вылететь из Сочи в Москву из-за непогоды

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Несколько рейсов из Сочи, в том числе три самолета до Москвы, задержаны из-за непогоды. Начала посадки ожидают около тысячи пассажиров, передает телеканал "Москва 24".

Три рейса авиакомпании "Победа", летевшие в Сочи из Москвы и Магнитогорска, направлены в Краснодар, а еще один самолет из столицы - в Минеральные воды. Из-за сильного ливня подтопленной оказалась взлетно-посадочная полоса и даже терминалы. Работу аэропорта временно приостановила Росавиация.

Проблемы возникли и с железнодорожным сообщением. Отправление 15 поездов со станции Адлер задерживается. Поезд Адлер - Москва был задержан, а пассажиров поезда Москва - Адлер высадили в Хосте. Сейчас в Сочи используется временная схема движения поездов. Пассажиров перевозят в вагонах пригородных электричек с вокзала в грузовой парк станции Адлер, а уже оттуда отправляются составы дальнего следования.

В четверг ливень затопил вокзал станции Адлер, возникла угроза обрушения железнодорожного моста на перегоне между Хостой и Адлером.

Напомним, на черноморское побережье обрушился мощный циклон, который принес с собой ливневые дожди.

Так, в Сочи подтопленными оказались автомобильные тоннели. Пользователи выкладывают в Сеть многочисленные видео с кадрами наводнения. Из некоторых микрорайонов черноморского курорта спасателям даже пришлось эвакуировать людей. Метеорологи сообщили, что в городе всего за полдня выпало две месячные нормы осадков.

Ливни привели не только к подтоплениям - часть Адлерского района осталась без электричества. Местная полиция несет службу в усиленном режиме.

Вместе с тем, ливни пока не заканчиваются. Прогнозы синоптиков неутешительны: циклон продолжит бушевать на протяжении одного-двух дней. Власти предупредили о том, что возможно образование смерчей.