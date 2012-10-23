Российские туристы пятые сутки не могут вылететь из Туниса

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские туристы, задержавшиеся в тунисском городе Сусс из-за нехватки мест на борту самолета, вылетят в Москву во вторник. На борту самолета не хватило места для 36 человек.

"Самолет с туристами вылетит в Москву сегодня в 20:15", - сообщил "Интерфаксу" представитель туроператора "Экспресс-тур", который организовывал поездку.

Инцидент с российскими туристам произошел 19 октября. На борту самолета, отправлявшегося в Россию, не хватило места для 36 человек и их оставили на земле. Туроператор обвиняет в произошедшем авиакомпанию Nouvel Air.

В Балтийской Ассоциации прав туристов отметили, что туроператор сделал все возможное для того, чтобы туристы, задержавшиеся в иностранном государстве, чувствовали себя комфортно. В организации заявили, что жалоб от туристов на туроператора не поступало.

Туристы, которые не могут вылететь из Туниса - жители Санкт-Петербурга.