"Трансаэро" не приостановит полеты с Нового года

Авиакомпания "Трансаэро" опровергла информацию о приостановке полетов

Авиакомпания "Трансаэро" не будет приостанавливать полеты, сообщили M24.ru в пресс-службе компании. Ранее в СМИ появилась информация о том, что перевозчик может прекратить полеты после Нового года из-за долгов.

"Ни о какой приостановке полетов авиакомпании до или после Нового года, как об этом сообщают в ряде СМИ, не может быть и речи", - сказали в пресс-службе. В компании отметили, что подобная информация направлена на "нанесение ущерба продажам компании, которые в последний месяц значительно выросли, репутационную дискредитацию и создание панических настроений у клиентов".

Ранее сообщалось, что "Трансаэро" обратилась за помощью к государству и банкам. В компании заявляют, что получали господдержку кризисный период 2008-2009 годов, а сейчас получают помощь от крупных банков и компаний.

Напомним, ранее "Трансаэро" отменила топливный сбор на международных рейсах. В компании пояснили, что мера связана с непростой экономической ситуацией. Размер топливного сбора - значительная сумма, которая рассчитывается в евро. Так, например, в стоимости перелета из Москвы в Париж - это 28%, а в Нью-Йорк - 35%.