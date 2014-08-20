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Авиа и аэропорты

20 августа 2014, 11:19

Авиакомпании "Полет" временно запретили летать

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Фото: m24.ru/ Юлия Широнина

Деятельность авиакомпании "Полет" приостановили представители Федеральной службы по труду и занятости. Как сообщили в среду сетевому изданию m24.ru в пресс-службе Роструда, проведенная в компании инспекторская проверка выявила многочисленные нарушения трудового законодательства.

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В ходе проверки выяснилось, что пилоты авиакомпании отдыхают меньше, чем положено по существующим нормативам. Эти нарушения режима могут повлиять на безопасность авиаперевозок и создать угрозу для пассажиров.

Инспекторы Роструда составили в отношении авиакомпании протоколы об административном правонарушении и о временном запрете на деятельность перевозчика. Протоколы направлены в Мещанский суд Москвы. Представителям "Полета" выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

"Полет"

"Полет" – первая частная авиакомпания России, образованная в 1988 году. Перевозчик базируется в Воронеже, однако имеет представительство и в московском аэропорту Домодедово и в других аэропортах России, СНГ и Европы. Компания зарегистрирована в Международной Организации Гражданской Авиации и осуществляет как внутренние, так и международные рейсы. Основное направление деятельности "Полета" – грузовые перевозки, но компания осуществляет также пассажирские рейсы. В частности, в расписании "Полета" есть рейсы Москва – Воронеж и Москва – Белгород.

Постановление Роструда - не единственная проблема в деятельности авиакомпании. Как уже сообщало издание m24.ru, в Арбитражном суде Москвы находится заявление ОАО "Ильюшин Финанс Ко"о признании авиаперевозчика банкротом. Рассмотрение дела отложено до 21 октября.



Проверка в "Полете" – одна из комплексных внеплановых проверок, проведенных с начала 2014 года в семи российских авиакомпаниях. Сотрудники Роструда выявили у многих перевозчиков различные нарушения. Так, в компаниях "Башкортостан" и "Татарстан" сотрудникам задерживали заработную плату и компенсации за опасные условия труда. Другие перевозчики нарушали требования по охране труда: работники не проходили обязательные медосмотры, нарушался режим труда и отдыха летного состава. В середине июля из-за выявленных нарушений постановление о приостановке полетов на 30 суток было вынесено компании "Сириус-Аэро".

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