Etihad Airways со вторника прекращает полеты из ОАЭ в Катар

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways со вторника перестает летать в столицу Катара Доху. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя перевозчика.

Последний рейс в Доху из Абу-Даби вылетит 6 июня 02:45 по местному времени.

Ранее сообщалось, что четыре арабских государства – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ – разорвали дипломатические отношения с Катаром, который обвинили в поддержке террористической деятельности и вмешательстве во внутреннюю политику других стран.

Правительство ОАЭ дало катарским дипломатам 48 часов, чтобы покинуть страну. Бахрейн также заявил, что транспортное сообщение со страной будет закрыто в течение суток. Власти Саудовской Аравии и Бахрейна дали две недели на то, чтобы их граждане в Катаре покинули страну.