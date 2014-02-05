Форма поиска по сайту

05 февраля 2014, 13:47

Транспорт

Все зарубежные авиакомпании передают данные пассажиров властям РФ

Фото: ИТАР-ТАСС

Все иностранные компании, летающие в Россию, передают сведения о пассажирах властям РФ.

"Несмотря на определенные сложности в общении с Евросоюзом, по факту, сведения передают 113 иностранных авиакомпаний из всех стран мира", - цитирует ИТАР-ТАСС слова главы Минтранса Максима Соколова.

О необходимости передавать данные пассажиров властям впервые заговорили в 2013 году, и в июле того же года должен был вступить в силу соответствующий закон. Однако авиаперевозчики из-за технических сложностей попросили полгода отсрочки.

авиакомпании Максим Соколов Минтранс авиа и аэропорты

