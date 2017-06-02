Авиакомпания "ВИМ-Авиа" сократила число чартерных рейсов до 15 июня

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" приняла решение сократить число чартерных рейсов до середины июня, сообщает "Вечерняя Москва".

В конце мая десятки пассажиров чартеров этого авиаперевозчика не могли вылететь из Домодедова в российские города и за рубеж. Они вынуждены были ожидать своего рейса от двух до 13 часов. В компании сбои в расписании вылетов объяснили тем, что три воздушных судна задержались при прохождении планового технического обслуживания.

Чтобы подобные ситуации не повторились, "ВИМ-Авиа" заявило о сокращении своей чартерной программы, пообещав при этом выполнить свои обязательства перед теми пассажирами, которых уже перевезли в пункты назначения. Как уточнили в авиакомпании, ограничения на количество чартерных рейсов будут действовать до 15 июня, что минимизирует риск веерных задержек вылетов из-за опоздания нескольких самолетов.