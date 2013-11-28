Посторонних в кабине разбившегося в Казани самолета не было - МАК

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) исключает нахождение посторонних лиц в кабине самолета компании "Татарстан", разбившегося в Казани 11 дней назад.

"В Научно-техническом центре МАК с участием представителей летного состава авиакомпании "Татарстан", хорошо знающих голоса членов экипажа, проведены работы по идентификации голосов в кабине самолета, зарегистрированных на записи бортового речевого самописца... Признаков нахождения в пилотской кабине посторонних не выявлено", - говорится в опубликованном в четверг релизе МАК.

Ранее в четверг в СМИ прошла информация, что в кабине разбившегося лайнера был посторонний.

Напомним, Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан", летевший из московского аэропорта Домодедово, разбился вечером 17 ноября при заходе на посадку в аэропорту Казани. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной версии, в пользу которой свидетельствуют первые данные расшифровки бортового самописца, самолет упал из-за снижения скорости при выполнении захода на второй круг.

МАК учрежден на основании подписанного в 1991 году межправительственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Помимо России участниками соглашения являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.