24 марта 2015, 13:49

Происшествия

На юге Франции разбился Airbus A320

На юге Франции потерпел крушение пассажирский самолет Airbus A320

На юге Франции упал Airbus A320 компании Germanwings, сообщает телеканал "Москва 24".

Лайнер выполнял рейс Барселона – Дюссельдорф. По данным ТАСС, на борту были более 140 пассажиров.

Уже обнаружены останки самолета, к месту падения отправился глава МВД Франции Бернар Казнев.

По сообщению МИА "Россия сегодня", на борту находились в основном граждане Германии. Консульства РФ в Барселоне и Мадриде заявили, что данных о россиянах на борту упавшего лайнера у них нет.

Добавим, что такой же самолет, но компании AirAsia потерпел крушение 28 декабря 2014 года в Яванском море. Самолет исчез с экранов радаров во время перелета из индонезийского города Сурабая в Сингапур. Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса.

На борту самолета находились 162 человека, среди них – трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Предполагается, что пилоты смогли посадить самолет на воду в Яванском море, но он утонул из-за шторма.

авиакатастрофы крушения Airbus чп жизнь в мире

