На юге Франции разбился Airbus A320

На юге Франции потерпел крушение пассажирский самолет Airbus A320

На юге Франции упал Airbus A320 компании Germanwings, сообщает телеканал "Москва 24".

Лайнер выполнял рейс Барселона – Дюссельдорф. По данным ТАСС, на борту были более 140 пассажиров.

Уже обнаружены останки самолета, к месту падения отправился глава МВД Франции Бернар Казнев.

По сообщению МИА "Россия сегодня", на борту находились в основном граждане Германии. Консульства РФ в Барселоне и Мадриде заявили, что данных о россиянах на борту упавшего лайнера у них нет.

Добавим, что такой же самолет, но компании AirAsia потерпел крушение 28 декабря 2014 года в Яванском море. Самолет исчез с экранов радаров во время перелета из индонезийского города Сурабая в Сингапур. Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса.

На борту самолета находились 162 человека, среди них – трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Предполагается, что пилоты смогли посадить самолет на воду в Яванском море, но он утонул из-за шторма.