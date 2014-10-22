Черные ящики разбившегося во Внукове самолета расшифруют за 2-3 дня

Черные ящики разбившегося во Внукове Falcon расшифруют за 2-3 дня

Расшифровка черных ящиков разбившегося во Внукове самолета Falcon займет 2-3 дня, заявили в Межгосударственном авиационном комитете. В среду отечественные специалисты приступили к работе совместно с французской стороной, сообщает телеканал "Москва 24".

После расшифровки черные ящики поступят в распоряжение инженеров и технических специалистов.

Легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Ранее M24.ru сообщало, что водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан и дает показания. Свою вину в произошедшем мужчина полностью отрицает. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, если его вина в случившемся будет доказана.

Разбившееся судно должно было выполнять рейс Москва-Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".

В настоящее время суд решает вопрос об избрании меры пресечения водителю снегоуборочной машины. Накануне в ходе допроса мужчина рассказал, что потерял ориентирование из-за густого тумана, опустившегося ночью на аэропорт.