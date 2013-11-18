Форма поиска по сайту

18 ноября 2013, 01:22

Происшествия

Авиакомпания "Татарстан" доставит в Казань родных жертв авиакатастрофы

Компания "Татарстан" доставит к месту крушения лайнера близких родственников людей, погибших при крушения лайнера Boeing 737. Это говорится в сообщении на официальном сайте авиаперевозчика.

"Авиакомпания организует доставку близких родственников ( супруги, родители, дети) пострадавших в Казань", - говорится в сообщении.
По всем вопросам доставки нужно обращаться по телефонам (843) 267-88-04, (843) 537-97-52. При этом необходимо предоставить
следующие данные: ФИО и паспортные данные; маршрут следования; указать степень родства с пострадавшим и контактные телефоны.

Напомним, всего при крушении "Боинга-737" погибли 50 человек – 44 пассажира и 6 членов экипажа. Список жертв трагедии опубликовало МЧС. Узнать данные о погибших во время авиакатастрофы можно по телефонам "горячей линии" 8-843-227-46-50 или 8-800-775-17-17.

Сейчас в Казань прилетел спецсамолет МЧС. На борту самолета Ил-76 также находятся психологи и спасателей общей численностью более 50 человек. Группировка на месте чрезвычайной ситуации доведена до 575 человек, задействовано 100 единиц техники, в том числе от МЧС России - 335 человек и 77 единиц техники.

Сюжет: Крушение самолета в аэропорту Казани
авиакатастрофы крушение самолетов чп Boeing-737

