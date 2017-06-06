Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2017, 17:11

Происшествия

МИД прокомментировал выводы Bellingcat по крушению малайзийского Boeing

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Россия не знает, на какие факты опиралась международная группа блогеров-расследователей Bellingcat, опубликовавшая данные о малайзийском Boeing МН17. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

"То, что попало в прессу, ответов на эти вопросы не дает", – передает слова Лаврова РИА Новости.

Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2015 года востоке Донецкой области. На борту лайнера, выполнявшегося рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Основной версией катастрофы стало попадание ракеты "земля-воздух" или "воздух-воздух".

авиакатастрофы Сергей Лавров жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика