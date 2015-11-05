"Когалымавиа" приостановила полеты всех лайнеров А321

Фото: m24.ru

"Когалымавиа" передала Ространснадзору приказы о приостановке эксплуатации всех воздушных судов А321 на время дополнительных проверок авиакомпании, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, самолеты "Когалымавиа" взяты в лизинг из Ирландии, зарегистрированы на ее территории и должны проходить техническое обслуживание в организациях, одобренных Европейским агентством по безопасности (EASA).

В пресс-службе добавили, что последнее периодическое техническое обслуживание по форме C-check разбившийся в Египте лайнер А321, проходил в Турции 18 марта 2014 года в организации по техническому обслуживанию Turkish Habom, имеющей сертификат EASA.

Со стороны авиационной администрации Ирландии последняя проверка летной годности самолета проводилась при продлении сертификата его летной годности в I квартале 2015 года.

Добавим, что в понедельник, 5 ноября, пассажиры самолета "Когалымавиа", который должен был вылететь из Пулкова в Египет, были сняты с рейса из-за повреждения стойки шасси в результате торможения при буксировке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта Игоря Лаптева.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

Следственная комиссия, занимающаяся расследованием крушения лайнера, назвала причиной катастрофы взрыв в двигателе самолета. Специальной технической лаборатории предстоит узнать, что сповоцировало взрыв.

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".