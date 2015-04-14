Авиабилеты на международные рейсы подешевеют на 10 процентов

Фото: M24.ru

Авиабилеты на международные рейсы с 15 апреля подешевеют на 10,4 процента, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на телеграмму Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Как уточняется, курс IATA с 2006 года привязан к курсу рубля к евро и доллару, округленному до 50 копеек в большую сторону (условная единица). Ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам. На основе этого курса определяется цена авиабилетов на международные рейсы.

В ночь на 15 апреля ассоциация вновь пересчитает курс иностранных валют, используемый для конвертации тарифов на международные рейсы. Доллар подешевеет на 7,89 процента до 52,5 рубля (на период 15 по 22 апреля 2015 года), а евро – на 10,4 процента до 56 рублей. Таким образом произойдет и корректировка тарифов авиационных билетов, большая часть которых на российском рынке номинируется в евро.

Ранее сообщалось, что укрепление курса рубля также вернуло интерес россиян к европейским курортам. По сравнению с мартом 2015 года за последние недели спрос на зарубежные туры увеличился на 10–12 процентов.

"Ситуация держится уже достаточно долго. В первые несколько дней, когда евро дешевел, не было никакой реакции. Но когда это продлилось две-три недели, на рынке стало наблюдаться планомерное оживление. Хотя до прошлогоднего уровня пока далеко. Очень грубо наши аналитики оценивают положительную динамику в районе 10–12 процентов", – рассказала в эфире радиостанции "Москва FM" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

При этом в начале года спрос на авиабилеты по европейским направлениям значительно снизился.

Что касается внутренних авиаперелетов, то за полгода цены на авиабилеты по России упали на 15 процентов. Билеты в среднем подешевели более чем на тысячу рублей – с 6434 рублей в июле 2014 года до 5359 рублей в начале февраля 2015 года.

Напомним также, что Российские авиаперевозчики обратились в Минтранс России с просьбой легализовать овербукинг. Если решение будет принято, авиакомпании смогут на законных основаниях продавать билетов больше, чем мест на рейсе.

За легализацию овербукинга выступает в частности руководство "Аэрофлота". "Продавая 145–147 билетов на самолет, в котором 140 мест, мы гарантируем заполнение", – заявил в интервью телеканалу "Россия 1" гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

Глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил, что эта мера повысит конкурентоспособность российских авиакомпаний на международном рынке и окажет положительное влияние на тарифы. "Я считаю, что овербукинг надо узаконить", – подчеркнул он.