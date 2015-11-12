"Победа" начала продажу билетов в Вену и Братиславу

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на первые международные рейсы в Вену и Братиславу, сообщается на сайте авиакомпании.

"Полеты в Братиславу будут выполняться из Москвы с 19 декабря ежедневно. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 999 рублей с учетом всех такс и сборов", – говорится в сообщении. Однако на сайте перевозчика на данный момент доступны билеты стоимостью от 2705 рублей.

В Вену рейсы будут выполняться с одной пересадкой в Братиславе. Авиакомпания предлагает приобрести единый билет Fly&Bus, который включает в себя стоимость перелета и трансфера из аэропорта к Центральному железнодорожному вокзалу Вены (Vienna Hauptbahnhof). Согласно данным сайта, цена билета в один конец составляет 3251 рубль.

Авиалайнеры из Екатеринбурга, Кирова, Нижневартовска, Перми, Самары, Сургута и Тюмени будут вылетать за границу со стыковкой в Москве.

До конца года лоукостер добавит в расписание еще около двух зарубежных направлений. В будущем авиакомпания планирует развивать международную карту полетов.

Напомним, Минюст зарегистрировал поправки в Федеральные авиационные правила, отменяющие условие обязательного двухлетнего налета авиакомпаний по России. Благодаря чему "Победа" получила возможность летать за рубеж.

Межведомственная комиссия при Минтрансе России одобрила предварительный допуск дочерней компании "Аэрофлот" лоукостера "Победы" на семь международных маршрутов.

Компания может получить возможность осуществлять рейсы из Москвы в Дрезден (Германия), Кельн (Германия), Бергамо (Италия), Зальцбург (Австрия), Шамбери (Франция), Верону (Италия).

Низкобюджетный перевозчик "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Все рейсы авиакомпании "Победа" обслуживаются на самолетах Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Сейчас в авиапарке 12 таких самолетов.