В России может появиться новый лоукостер

Венгерский лоукостер Wizz Air хочет выйти на российский рынок

Крупнейший в восточной Европе лоукостер – венгерская авиакомпания Wizz Air – хочет создать дочернюю компанию в России. Wizz Air Russia может начать полеты уже в апреле следующего года, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

"Это средняя авиакомпания, имела хорошие времена, но были и проблемы. По европейским меркам она относится скорее к малым авиакомпаниям, чем к средним", – отметил Рыбак, добавив, что компания имеет неплохую репутацию на европейском рынке.

Какими документами будет регулироваться деятельность компании и удастся ли ей так быстро пробиться на российский рынок, пока неизвестно. Лоукостеров на отечественном рынке хоть и не хватает, но тем не менее на создание новой компании действует ряд ограничений.

"Начиная с того, что иностранцы не имеют права иметь больше чем 49% в этой авиакомпании. Что касается полетов в Россию – это одно регулирование, что касается создания авиакомпании – это уже другая история", – рассказал Рыбак.

Напомним, российское правительство правительство рассматривает вопрос и о допуске иностранных авиадискаунтеров к внутренним перевозкам. Между тем лоукостерам никак не удается задержаться на российском рынке. Авиакомпании "Авианова" и Sky Express прекратили свое недолгое существование в 2011 году. Стоит отметить, что деятельность этих компаний можно было назвать успешной благодаря возрастающему пассажирскому потоку. Однако в конечном итоге обе обанкротились.