Авиабилеты на международные рейсы из России подорожали на 12,5%

Фото: M24.ru

Авиабилеты на международные рейсы из России на этой неделе подорожали на 12,5%. Причиной стало изменение курса евро, передает пресс-служба ассоциации туроператоров (АТОР).

Как сообщил "Вестнику АТОР" вице-президент ассоциации, руководитель комитета по транспорту Дмитрий Горин, новый курс европейской валюты на уровне 63,5 рубля установила международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА).

Организация пересчитывает курс каждую неделю. Именно он определяет стоимость билетов на международных рейсах.

"С 3 декабря установлен новый курс для взаиморасчетов в валюте: 1 евро равен 63,5 рубля. На прошлой неделе курс евро составлял 56 рублей. Таким образом, примерный рост цен составляет 12,5%", - пояснил Горин.

Вице-президент АТОР подчеркнул, что сами авиакомпании не повышали цены.

"Не исключено, что при стабилизации цен на нефть рубль стабилизируется, и цены снова пойдут вниз", - добавил Дмитрий Горин. Он напомнил, что с 19 по 26 ноября курс, установленный ИАТА, составлял 59 рублей. На прошлой неделе произошло снижение до 56 рублей за условную единицу.

Отметим, что данные ценовые колебания не касаются внутренних рейсов по России. Тарифы на них зафиксированы и рассчитываются в рублях.

Напомним, в ноябре средняя стоимость перелета за рубеж достигла 18 тысяч рублей, что на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Тогда на подорожание билетов также повлиял курс валют. Билеты на внутренние рейсы в этом же месяце, наоборот, подешевели на 8,5%.