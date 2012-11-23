Около 100 автомобилей столкнулись в США из-за тумана

На трассе в Техасе столкнулись более ста автомобилей

В США два человека погибли и более 80 получили ранения в крупном ДТП.

Авария произошла в четверг на одной из автомагистралей близ города Бомонт (штат Техас). Как сообщил представитель полиции Род Кэрролл, столкнулись около 100 автомобилей. Причиной такого крупного ДТП стал сильный туман.

"Это катастрофа. Я видел машины на крышах других машин", — рассказал полицейский.

Добавим, что в четверг дороги в США были перегружены, так как миллионы американцев на личных автомобилях направлялись на праздничные мероприятия по случаю традиционного Дня благодарения.