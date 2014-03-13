Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2014, 21:42

Происшествия

Электроснабжение в Наро-Фоминском районе Подмосковья восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Электроснабжение в Наро-Фоминском районе Подмосковья полностью восстановлено, сообщает пресс-служба главка подмосковного МЧС.

Как уточняется в сообщении ведомства, электроснабжение было возобновлено в 20.45.

Напомним, вечером 13 марта в результате аварии без электричества в Наро-Фоминском районе остались более 14 тысяч человек.

Авария произошла в 18.10 в городском поселении Калининец. В зону отключения попали 70 домов, в которых проживает 14020 человек, в том числе 2960 детей.

Также без электроснабжения остались четыре котельные, школа, детский сад и поликлиника.

Сайты по теме


авария чп мо отключение электричества

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика