Электроснабжение в Наро-Фоминском районе Подмосковья восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Электроснабжение в Наро-Фоминском районе Подмосковья полностью восстановлено, сообщает пресс-служба главка подмосковного МЧС.

Как уточняется в сообщении ведомства, электроснабжение было возобновлено в 20.45.

Напомним, вечером 13 марта в результате аварии без электричества в Наро-Фоминском районе остались более 14 тысяч человек.

Авария произошла в 18.10 в городском поселении Калининец. В зону отключения попали 70 домов, в которых проживает 14020 человек, в том числе 2960 детей.

Также без электроснабжения остались четыре котельные, школа, детский сад и поликлиника.