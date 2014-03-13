Более 14 тысяч человек остались без электричества в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 14 тысяч человек остались без электричества в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Электроснабжение было прекращено в результате аварии, сообщает пресс-служба главка подмосковного МЧС.

Авария произошла в 18.10 в городском поселении Калининец Наро-Фоминского района Подмосковья. В зону отключения попали 70 домов, в которых проживает 14020 человек, в том числе 2960 детей.

Также без электроснабжения остались четыре котельные, школа, детский сад и поликлиника.

На месте аварии работает ремонтная бригада.