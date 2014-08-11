Три человека пострадали при аварии автобуса в Подмосковье

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В Подмосковье столкнулись рейсовый автобус "ЛИАЗ" и автомобиль "ВАЗ". В результате аварии пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковье.

Инцидент произошел в городе Чехов на Земской улице. Автомобиль "ВАЗ" совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом.

В результате аварии три человека - водитель и пассажиры легковушки - получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.