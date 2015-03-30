"Авангард" не будет продлевать контракт с устроившим дебош хоккеистом

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Омский "Авангард" решил не продлевать контракт с задержанным за пьяным в дебош в Москве Игорем Мусатовым, сообщает "Р-Спорт". Форвард устроил драку в кафе.

По предварительной информации, игрок даже не приглашен на предсезонные сборы.

Мусатов был задержан накануне в одном из кафе за нарушение общественного порядка. Подробности инцидента пока неизвестны. По информации СМИ, хоккеиста задержали за дебош в одном из кафе.

Игорь Мусатов – российский хоккеист, играющий на позиции нападающего. Спортсмен является воспитанником хоккейной школы московского "Спартака". В хоккейном клубе "Ак Барс" Игорь Мусатов играл с 2006 по 2008 год. Затем выступал за "Нефтяник" и "Нефтехимик". Лишь в 2009-м перебрался в Москву, где играл за "Спартак".

С 2014 года Мусатов выступает за омский "Авангард".