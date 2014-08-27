4 сентября пройдет второй аукцион по продаже площадей для наружной рекламы

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4 сентября пройдет второй этап аукционов по продаже рекламных конструкций. Заявки будут приниматься до 1 сентября, рассказал M24.ru глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. По мнению главы ведомства, город сможет получить по итогам аукционов более 22,5 млрд рублей.



"Аукцион пройдет 4 сентября, мы ждем заявок от компаний, на сегодняшний день две заявки уже поступило", - отметил Черников. На аукционе разыграют право эксплуатировать рекламные площади в течение 10 лет. Речь идет о площадках на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) и вылетных магистралях.

Торги станут вторым этапом аукционов по продаже городских рекламных площадей. Первый этап прошел в июне 2013 года. В его рамках разыграли – 7366 рекламных мест, на втором этапе с молотка уйдут 1465 конструкций. Ранее Черников пояснял, что разница в цене по сравнению с прошлогодними торгами будет несущественной - она вырастет не более чем на 10-15%, аукцион может принести городу более 22 миллиардов рублей.

После второго этапа торгов в столице останется только 136 конструкций на территории новой Москвы, их разыграют позднее.

Аукцион поделен на восемь лотов, в каждом из которых от 62 до 305 рекламных конструкций. Стартовые цены лотов составляют от 892 млн рублей до 4,7 млрд рублей. В четырех крупных лотах будет разыграно право установки и эксплуатации конструкций всех форматов (суперсайты и суперборды, щиты 6х3 м, сити-борды, тумбы, сити-форматы), а в четырех малых - право установки и эксплуатации конструкций формата 3х6 м (62 конструкции в каждом лоте).

"Мы практически в десять раз уменьшили объем рекламных площадей в Москве, убрали ряд форматов, которые не пользовались популярностью у москвичей", - рассказал ранее Сергей Собянин. Мэр отметил, что по итогам первого аукциона по размещению рекламы в 2013 году город получил в четыре раза больше доходов, чем от простой продажи рекламных площадей.

Напомним, в 2011 году правительство Москвы приняло постановление о запрете размещения рекламных транспарантов-перетяжек над проезжей частью. Также запретили рекламные конструкции на фасадах зданий.

Кроме того, 14 июня 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, в ней количество мест для рекламы сокращено более чем на 30 процентов, а в центральной части города, где конструкции особенно портят внешний облик города - - на 70 процентов. Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года. Новые правила будут вводиться постепенно: внутри Садового кольца – до 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.

В Москве утвердили новую схему размещения рекламы

Первые открытые торги по наружной рекламе на площадках города состоялись в Москве 19 августа 2013 года. Тогда город выставил 16 лотов со стартовой ценой около 22 млрд рублей. В ходе торгов сумма была увеличена более чем в три раза. По итогам торгов, городу за 10 лет получит 75 млрд рублей, а в 2013 году уже получил - 17 млрд. Правда, по мнению генерального директора “Эспар-Аналитик” Андрея Березкина, такого же увеличения цены в этот раз ждать не стоит.

В свою очередь глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников уверен, этот аукцион также позволит бюджету города привлечь стабильный и долгосрочный доход. "За последние годы Москва научилась зарабатывать там, где ранее не умела извлекать доходы, - напомнил чиновник. - Одним из наиболее ярких примеров является проведение аукционов на размещение рекламных конструкций. В результате - город получает не только кратное увеличение поступлений по сравнению с простой продажей рекламных площадей – обеспечивается стабильный, независящий от конъюнктурных колебаний, источник пополнения бюджета на долгосрочный период".