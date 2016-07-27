Первые аукционы по размещению фудтраков могут пройти в сентябре

В сентябре в Москве могут провести первые аукционы для размещения фудтраков. Об этом m24.ru рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Столичные власти ожидают законодательных поправок от Минпромторга России, который разрабатывает требования к торговым объектам.

"Пока фудтраки существуют только в формате фестивалей. Мы ждем, когда Минпромторг выпустит соответствующий законопроект, – пояснил Немерюк. – У нас уже техническое задание полностью готово, и мы будем готовы к сентябрю выйти на аукцион".

Ранее Минпромторг готовил изменения в закон о торговле, которые должны установить порядок размещения мобильных объектов, в том числе фудтраков, и требований к ним. В пресс-службе ведомства не смогли оперативно ответить m24.ru на вопрос о готовности документа.

Фестивали фудтраков в столице впервые начали проводить весной прошлого года. Первый такой фест Фестивали фудтраков в столице впервые начали проводить весной прошлого года. Первый такой фест организовали в Музее Москвы . В этом году кочующий фестиваль фудтраков проходит в пяти парках столицы с 22 июля по 18 сентября. "Фургоны" будут работать на территориях парка 850-летия Москвы, парка "Садовники", ВДНХ , в "Царицыно" и в других. Меню передвижных ресторанов включают бургеры, сэндвичи, картофель фри и другую уличную еду. Всего в этом году планируется установить 885 новых нестационарных торговых объектов во всех административных округах Москвы. Это будут павильоны, киоски, торговые автоматы, бахчевые развалы, елочные базары и передвижные торговые объекты. При этом сначала будет разработана схема размещения торговых точек по всем районам столицы: к августу выберут места для 300 торговых точек, к декабрю – для 585. Тем временем в Омске уже начала свою работу первая пончиковая "на колесах". Фургон курсирует по городу и продает чай и пончики с начинкой. В начале лета фудтрак "March" продавал сэндвичи, кофе, мохито и смузи всем желающим омичам.



Управляющий партнер компании производителей фудтраков "Глобал фуд инжиниринг" Максим Маткин пояснил, что бизнес ждет решения Минпромторга. "Если фудтраки официально разрешат в городе, то начнется большая конкуренция за места на аукционах. Это подстегнет развитие рынка, – отметил он. – Фудтрак достаточно удобен потребителю. Человек может получить еду с небольшим средним чеком, но ресторанного качества".

По его словам, сейчас в Москве работают порядка 100 фудтраков, но они размещаются на территориях бизнес-центров и в парках во время фестивалей. "Для фудтраков важен трафик людей, то есть места для размещения должны быть расположены на хорошо проходимых точках, где люди могут по дороге поесть. Это могут быть места рядом с бизнес-центрами, – отметил эксперт. – Конечно, станции метро были бы идеальной локацией, но в Москве достаточно площадок, в которых соблюдены условия по удаленности от метро, но при этом есть большие по проходимости места".

Маткин добавил, что сейчас к фудтраком предъявляются часто избыточные требования для организации питания. Бизнес ждет, что эти требования будут сокращать. "Мы ждем аукционов под организацию точек общественного питания, а торговля – это отдельный сегмент", – пояснил собеседник m24.ru.

Исполнительный директор Московского фонда содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Сергей Стрельцов считает, что при выполнении всех требований владельцами фудтраков этот вид общественного питания будет популярен среди москвичей.

"На данный момент к фудтракам применяется множество требований в плане санитарии. В "фургоне" должна быть возможность помыть руки. Продавцы и повара должны работать в одноразовых перчатках и иметь оформленную медицинскую книжку. Должна быть канализация", – пояснил эксперт.

По его словам, в качестве пилотного проект необходимо выбрать несколько точек в центре города. "Взять несколько мест и проверить, не будут ли они мешать движению транспорта и пешеходам. Если будут хорошие результаты, то, учтя недоработки и ошибки, можно затем распространить фудтраки на весть город", – подчеркнул собеседник m24.ru.

Стрельцов добавил, что в фудтраках также нужно предусмотреть температурные режимы и условия хранения продуктов. "Кроме того, нужно постараться исключить контакт продавца с едой, устроив продажу наподобие бортового питания", – заключил он.

Столичные власти также занимаются вопросом легализации передвижных кофеен, которые продают напитки из автомобилей. Обсуждается возможность выдачи таким продавцам лицензий, а также определения точек продажи. При этом, если кофемобили расположены на территории организаций (например, вузов или бизнес-центров), то ответственность за их деятельность ложится не на город, а на эти организации.

Сейчас с 1 мая по 1 октября в городе также разрешена работа тележек для продажи мороженого и прохладительных напитков. Для более полного удовлетворения спроса и для того, чтобы предприниматели могли вести бизнес круглый год, власти разрешили с 1 октября по 1 мая использовать эти тележки для торговли горячими напитками и выпечкой. Уже предварительно определены 140 мест, где смогут работать такие торговые точки, право работы на них будет разыграно также на аукционах.