27 апреля 2015, 18:01

Экономика

Аукцион по частичной продаже ЦУМа перенесли на 2 июня

Фото: ТАСС/Александр Краснов

Проведение аукциона по продаже трети площадей ЦУМа назначено на 2 июня 2015 года. Сроки заявочной кампании перенесены на 28 мая, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Продление сроков заявочной кампании связано с обращениями инвесторов, в том числе иностранных, а также необходимостью проработки большого количества запросов по конкурсной документации, уточняют в пресс-службе.

Ранее аукцион планировали провести 30 апреля.

Отметим, что стартовая цена лота составляет 4,3 миллиарда рублей. Для участия в аукционе необходимо обеспечить задаток в размере 433 миллионов рублей.

Сейчас выставленные на продажу площади находятся в хозяйственном ведении ГУП "Московское имущество". Новый собственник окупит свои затраты предположительно за 15–17 лет.

