Город выставил на аукционы еще 150 киосков "Мороженое"

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150 киосков нового образца "Мороженое", которые расположатся в восьми столичных округах, выставили на очередную серию аукционов. Сейчас в городе работают уже 33 таких ларька, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

"По итогам последней торговой сессии на один лот в среднем претендовали более пяти участников. Среднее превышение начальной стоимости над аукционной по всем реализованным объектам составило 120 процентов, в то время как максимальное значение этой цифры достигало 400", – пояснил глава ведомства Геннадий Дегтев.

Отметим, что через электронные аукционы уже реализовано 33 киоска, которые уже успешно работают в городе, сообщил замруководителя департамента по конкурентной политике Александр Лукин.

Как будут выглядеть новые киоски

"Все киоски оснащены всем необходимым оборудованием и подключены к инженерным сетям. В киоске уже установлена система обогрева, что обеспечит комфортные условия в осенне-зимний период. Подключением объекта ко всем сетям занимается город, то есть по факту предприниматель получает полностью укомплектованный объект", – рассказал Лукин.

В новых киосках можно также торговать замороженными овощами, фруктами и ягодами, а также замороженными полуфабрикатами, в том числе мясными, а еще водой, соками и снеками.

На аукционах предпринимателям предстоит торговаться за размер ежемесячной платы. Так, в пределах Бульварного кольца она составит 40 тысяч рублей, в пределах Садового кольца – 37, в пределах Третьего транспортного кольца – 32, за пределами Третьего транспортного кольца – 26,7 тысячи рублей. Срок действия договора составляет 5 лет.

Список адресов, по которым в рамках эксперимента установят палатки "Мороженое", можно посмотреть здесь.