Москва продаст свой пакет акций "Центра международной торговли"

Бизнес-комплекс "Центр международной торговли" расположен в престижном деловом центре Москвы – на Краснопресненской набережной.

ОАО "ЦМТ" принадлежит "Центр международной торговли", офисные и выставочные площади, конгресс-центр и гостиница "Crowne Plaza WTC Moscow", несколько апарт-отелей и трехзвездочная гостиница "Союз".

Начальная цена лота – 1,448 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Российский аукционный дом.

