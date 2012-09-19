Форма поиска по сайту

19 сентября 2012, 13:16

Экономика

Москва продаст свой пакет акций "Центра международной торговли"

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва планирует продать принадлежащий ей пакет акций (9,64%) ОАО "Центр международной торговли". Аукцион состоится 26 сентября.

Начальная цена лота – 1,448 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Российский аукционный дом.

ОАО "ЦМТ" принадлежит "Центр международной торговли", офисные и выставочные площади, конгресс-центр и гостиница "Crowne Plaza WTC Moscow", несколько апарт-отелей и трехзвездочная гостиница "Союз".

Бизнес-комплекс "Центр международной торговли" расположен в престижном деловом центре Москвы – на Краснопресненской набережной.

