Знаменитое платье Мэрилин Монро ушло с молотка почти за 5 млн долларов

Видео: YouTUBE/Marilyn Monroe Video Archives

Платье Мэрилин Монро, в котором актриса выступила на дне рождения Джона Кеннеди, продано на торгах за 4,8 миллиона долларов, сообщает Lenta.ru. Аукцион дома Julien's Auctions прошел в Лос-Анджелесе в минувший четверг, 17 ноября.

Полупрозрачное платье с блестками создал французский дизайнер Жан Луи. Знаменитое выступление Монро с песней Happy birthday to you прошло на сцене нью-йоркского Медисон-сквер-гарден 19 мая 1962 года. Актриса спела перед 15 тысячами слушателей.

Финальная цена лота намного превысила эстимейт – оценочная стоимость составляла около 3 миллионов долларов.

Аукцион продлится 18 и 19 ноября. На торги выставлены и другие вещи, принадлежавшие актрисе – платья и костюмы, украшения и драгоценности, а также мебель, фотографии и автографы Монро.